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Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 18.09.2023

Киевский клуб одержал комфортную победу.
Сегодня, 20:35
Динамо - Ворскла / ФК Динамо Киев
Динамо - Ворскла / ФК Динамо Киев

В рамках седьмого тура чемпионата Украины по футболу Динамо одолело Ворсклу.

На стартовых минутах встречи киевляне вышли вперед - Волошин реализовал момент.

Во втором тайме подопечные Мирчи Луческу увеличили преимущество. Бенито, выйдя на поле со скамейке запасных, поразил ворота соперника.

Полтавский клуб не сумел создать голевых моментов, чтобы поразить ворота киевской команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Ворскла в седьмом туре УПЛ:

Динамо Киев - Ворскла 2:0
Голы: Волошин, 5, Бенито, 83

Динамо Киев: Бущан - Караваев, Беловар, Попов, Дубинчак - Бражко, Андриевский (Рамадани, 86) - Ярмоленко, Буяльский, Волошин (Кабаев, 60) - Ванат (Бенито, 77).

Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана, Бацула (Островский, 76), Корниенко - Павлюк, Скляр (Черныш, 89) - Кане (Тиагуиньо, 89), Нестеренко (Крупский, 62), Челядин (Хрипчук, 89) - Степанюк.

Предупреждения: Сантана, Скляр, Корниенко

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Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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