Буяльский: Ворскла ничем не удивила, просто мы немного не угадали ее состав

Киевское Динамо в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги победило полтавскую Ворсклу со счетом 2:0.

Автор одного из ассистов и по совместительству новый капитан столичного клуба Виталий Буяльский поделился мыслями о прошедшей встрече.

"Игра была довольно тяжелой. В Ворскле подобраны индивидуально сильные игроки, способные использовать любой момент. Поэтому мы пытались играть как можно компактнее, чтобы не давать соперникам создавать эти моменты", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

"В принципе, они особо ничем не удивили. Единственное, что мы чуть-чуть не угадали с составом Ворсклы, потому что считали, что на позиции под нападающим будет играть Юрченко. А когда уже приехали на стадион, увидели, что он вне заявки. В общем то, о чем мы договаривались с главным тренером, мы выполнили".

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему он согласился продать Сергея Сидрчука бельгийскому Вестерло.

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