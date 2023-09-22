Александрия - Черноморец 1:5: обзор матча и результат игры 22.09.2023

Нас может ожидать очередная тренерская отставка этого сезона.

В пятницу, 22 сентября, на стадионе Ника прошел матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Александрия принимала в гостях Черноморец.

То, что происходило на поле в первые 45 минут поединка, можно назвать не иначе, как избиением.

Если бы игроки Александрии отказались выходить на второй тайм, они бы получили техническое поражение 0:3 - и даже в таком случае счет в матче был бы не такой большой.

Но получилось так, как получилось, ведь уже в первые полчаса команда Романа Григорчука закрыла все вопросы о победителе.

Счет в матче открыл Виталий Ермаков, после чего Андрей Штогрин удвоил преимущество одесситов, а Орест Кузык сделал счет разгрмным. А до неприличия его довел Богдан Бойчук, отметившийся голом в раздевалку.

После перерыва хозяева поля стали действовать активнее, но и гости не прекращали атаковать.

Команде Руслана Ротаня хоть и удалось забить гол престижа усилиями Антона Кравченко, но практически сразу же Гай Хадида вернул одесситам преимущество в четыре гола, которое продержалось до самого конца.

В итоге Александрия продлила свою серию без побед до шести матчей (3 ничьи, 3 поражения), а Черноморец одержал вторую победу подряд, которая подняла его на второе место чемпионата Украины.

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Статистика матча Александрия - Черноморец восьмого тура УПЛ

Александрия - Черноморец 1:5

Голы: Кравченко, 73 - Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида, 77.

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 8 - 15

Удары в створ: 3 - 11

Фолы: 7 - 16

Атаки: 88 - 57

Александрия: Шевченко - Копина, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Эрнандес - Кулаковский (Андрейчук, 46), Билошевский, Джевани (Альвина, 70), Сигеев, Микитишин (Шулянский, 46) - Ковалец (Смирный, 85).

Черноморец: Варакута - Путря (Ухань, 84), Гучек, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Салюк, 84), Бельмонте (Хадида, 73) - Штогрин (Бадибанга, 69), Иеде, Бойчук (Вакула, 73).

Предупреждения: Сигеев - Васильев.

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