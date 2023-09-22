iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Черноморец 1:5: обзор матча и результат игры 22.09.2023

Нас может ожидать очередная тренерская отставка этого сезона.
Сегодня, 21:15
Черноморец Одесса / УПЛ
Черноморец Одесса / УПЛ

В пятницу, 22 сентября, на стадионе Ника прошел матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Александрия принимала в гостях Черноморец.

То, что происходило на поле в первые 45 минут поединка, можно назвать не иначе, как избиением. 

Если бы игроки Александрии отказались выходить на второй тайм, они бы получили техническое поражение 0:3 - и даже в таком случае счет в матче был бы не такой большой.

Но получилось так, как получилось, ведь уже в первые полчаса команда Романа Григорчука закрыла все вопросы о победителе.

Счет в матче открыл Виталий Ермаков, после чего Андрей Штогрин удвоил преимущество одесситов, а Орест Кузык сделал счет разгрмным. А до неприличия его довел Богдан Бойчук, отметившийся голом в раздевалку.

После перерыва хозяева поля стали действовать активнее, но и гости не прекращали атаковать.

Команде Руслана Ротаня хоть и удалось забить гол престижа усилиями Антона Кравченко, но практически сразу же Гай Хадида вернул одесситам преимущество в четыре гола, которое продержалось до самого конца.

В итоге Александрия продлила свою серию без побед до шести матчей (3 ничьи, 3 поражения), а Черноморец одержал вторую победу подряд, которая подняла его на второе место чемпионата Украины.

Читай также: Скучные нули на табло, по очку в карманах: Оболонь и Верес разошлись миром

Статистика матча Александрия - Черноморец восьмого тура УПЛ

Александрия - Черноморец 1:5
Голы: Кравченко, 73 - Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида, 77.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 8 - 15
Удары в створ: 3 - 11
Фолы: 7 - 16
Атаки: 88 - 57

Александрия: Шевченко - Копина, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Эрнандес - Кулаковский (Андрейчук, 46), Билошевский, Джевани (Альвина, 70), Сигеев, Микитишин (Шулянский, 46) - Ковалец (Смирный, 85).

Черноморец: Варакута - Путря (Ухань, 84), Гучек, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Салюк, 84), Бельмонте (Хадида, 73) - Штогрин (Бадибанга, 69), Иеде, Бойчук (Вакула, 73).

Предупреждения: Сигеев - Васильев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец александрия чемпионат Украины

Статьи по теме

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Почеттино пожаловался на количество травм в Челси Почеттино пожаловался на количество травм в Челси
Ротань - о разгромном поражении от Черноморца: Результат на моей совести Ротань - о разгромном поражении от Черноморца: Результат на моей совести
Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Футбол23:16
Почеттино пожаловался на количество травм в Челси
Украина22:54
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина22:40
Ротань - о разгромном поражении от Черноморца: Результат на моей совести
Европа22:29
Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави
Европа22:14
Основной хавбек Ман Сити пропустит ближайшие матчи команды
НБА22:06
Возвращения Супермена не будет: Голден Стэйт отказался от подписания Ховарда
НБА21:48
Рынок свободных агентов: Новый Орлеан подписал Кайзера
Европа21:43
Экс-футболист Ювентуса: Матч Милан - Ньюкасл был худшим в истории Лиги чемпионов
Европа21:43
Тренерские отставки сезона-2023/24: Марселино сбежал из Марселя из-за болельщиков, Эмполи уволил Дзанетти
Украина21:32
Оболонь - Верес 0:0 видео лучших моментов матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK