Рух - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.09.2023

В субботу, 23 сентября, Рух встретится с Шахтером в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины львовская команда проиграла на выезде 1:2 ЛНЗ, а донецкий клуб одержал победу 1:0 над Оболонью.

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Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Шахтером будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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