Шахтер - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 30.09.2023

В субботу, 30 сентября, Шахтер сыграет с Ворсклой в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины "горняки" сыграли вничью с Рухом (1:1), а Ворскла крупно проиграла Кривбассу (1:4).

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Матч будет сыгран во Львове на стадионе Львов-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и Ворсклой будет доступна в этой новости 30 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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