Черноморец - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 30.09.2023

В субботу, 30 сентября, Черноморец сыграет с Зарей в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины одесситы разбили Александрию (5:1), а Заря минимально проиграла Днепру-1.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч будет сыгран в Одессе на стадионе Черноморца. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Заря

Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Зарей будет доступна в этой новости 30 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!