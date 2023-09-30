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Шахтер - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча 30.09.2023

Вашему вниманию видео лучших моментов и обзор поединка УПЛ.
Сегодня, 20:12
Ворскла одержала победу над Шахтером / ФК Шахтер Донецк
Ворскла одержала победу над Шахтером / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30 сентября, Шахтер встречался во Львове с Ворсклой в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечным Виктора Скрипника удалось нанести лидеру УПЛ первое поражение в чемпионате, неожиданно одержав победу со счетом 2:1.

Читай также: Ворскла сенсационно нанесла Шахтеру первое поражение в чемпионате

Полтавчане вышли вперед на 22-й минуте встречи, когда Александр Скляр реализовал пенальти, назначенный за фол Дмитрия Чигринского в своей штрафной.

"Горняки" отыгрались уже во второй половине матча благодаря отличному удару Александра Зубкова с острого угла в ближнюю девятку. Тем не менее на 72-й минуте Иван Нестеренко забил победный для Ворсклы гол.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Ворскла в девятом туре УПЛ:

Шахтер - Ворскла 1:2

Голы: Зубков, 57 - Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 72

Шахтер: Ризнык - Гочолейшвили (Келси 83), Чигринский (Ракицкий 46), Мироши, Азарови - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Крысков 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сикан

Ворскла: Исенко - Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черныш 79) - Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук - Степанюк

Предупреждение: Степаненко 59.

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Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины

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