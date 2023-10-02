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Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 обзор и результат матча чемпионата Украины 02.10.2023

Днепровский коллектив набрал очередные три очка.
Сегодня, 18:54
Днепр-1 - Металлист 1925 / СК Днепр-1
Днепр-1 - Металлист 1925 / СК Днепр-1

В понедельник, 2 октября, прошел заключительный матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Днепр-1 и Металлист 1925.

Единственный гол в матче забил Богдан Леднев, который реализовал свой момент на 56-й минуте.

Харьковчане старались избежать поражения, однако им спастись не удалось.

В турнирной таблице УПЛ Днепр-1 поднялся на седьмое место, набрав 12 очков. На счету харьковчан 11 баллов и девятое место.

Статистика матча Днепр-1 - Металлист девятого тура УПЛ

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0
Гол: Леднев, 56

Владение мячом: 50%-50%
Удары: 7-7
Удары в створ: 1-3 
Угловые: 10-5

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