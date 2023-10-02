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Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ 02.10.2023

Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
Сегодня, 20:18
Днепр-1 - Металлист 1925 / СК Днепр-1
Днепр-1 - Металлист 1925 / СК Днепр-1

В понедельник, 2 октября, Днепр-1 принимал Металлист 1925 в рамках девятого тура чемпионата Украины.

Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Леднев, забивши на старте второго тайма.

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До конца встречи команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

Вашему вниманию видео гола матча Днепр-1 - Металлист 1925 в девятом туре УПЛ:

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0
Гол: Леднев, 56

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Днепр-1

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Видео

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ

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