Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ 02.10.2023

В понедельник, 2 октября, Днепр-1 принимал Металлист 1925 в рамках девятого тура чемпионата Украины.

Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Леднев, забивши на старте второго тайма.

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До конца встречи команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

Вашему вниманию видео гола матча Днепр-1 - Металлист 1925 в девятом туре УПЛ:

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0

Гол: Леднев, 56

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