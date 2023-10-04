Хачериди подписал контракт с киевским клубом

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди возобновил игровую карьеру.

Именитый игрок заключил соглашение с любительской командой Штурм из Киевской области.

Хачериди будет выступать под четвертым номером. Он уже успел сыграть первую встречу за новую команду, в которой Штурм победил Пенуэл (2:0).

Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.

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