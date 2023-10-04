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Хачериди подписал контракт с киевским клубом

Украинец играет на любительском уровне.
Сегодня, 17:52
Евгений Хачереди / ФК Динамо-Брест
Евгений Хачереди / ФК Динамо-Брест

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди возобновил игровую карьеру.

Именитый игрок заключил соглашение с любительской командой Штурм из Киевской области. 

Хачериди будет выступать под четвертым номером. Он уже успел сыграть первую встречу за новую команду, в которой Штурм победил Пенуэл (2:0).

Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.

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