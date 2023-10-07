Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира-2023 по футболу

Украинцы впервые в истории стали триумфаторами мирового первенства, одолев в финале японцев.

Дефлимпийская сборная Украины стала чемпионом мира по футболу / wdfc2023.msdeaf.org.my

Дефлимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата мира-2023 по футболу, проходившего в малайзийском Куала-Лумпуре с 23 сентября по 7 октября.

На групповом этапе мирового первенства среди спортсменов с нарушениями слуха украинская команда разбила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разгромила Аргентину (5:0).

В 1/8 финала "сине-желтые" победили Нигерию (2:0), в четвертьфинале одолели Иран (3:0), а в полуфинале в серии пенальти переиграли Сенегал (1:1, пен. 8:7).

В финальном поединке украинцы одержали победу над Японией со счетом 2:1.

Состав сборной Украины: Александр Гонтар, Дмитрий Сенько, Михаил Полянский, Дмитрий Доценко, Максим Водолага, Владимир Рий, Александр Оленич, Александр Верещака (играющий тренер), Игорь Реутов, Дмитрий Украинец, Леонид Морозов, Шалва Мчедлишвили, Константин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Роман Стрыйский, Вячеслав Брагин, Ярослав Котляров, Дмитрий Климентьев, Олег Гринюк, Сергей Клочко.

Отметим, что в 2012 году дефлимпийская сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира в Турции, а в 2009 и 2022 годах она была чемпионом Дефлимпийских игр.

Источник: УАФ

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