Энди Руис оценил скандальный удар Дюбуа в поединке против Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис прокомментировал спорный удар Даниэля Дюбуа в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в их дивизионе Александра Усика.

Мексиканец признался, что не может однозначно сказать, был ли удар британского боксера запрещенным.

"Я не знаю, был ли этот удар легальным. Там недалеко находятся твои шары, так что такой удар может либо нанести урон, либо не нанести. Но любой удар причиняет тебе ущерб. Тем более, что когда ты весишь больше 90 килограммов, все удары наносят урон", - приводит слова Руиса Fight Hub TV.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, в WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком.

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