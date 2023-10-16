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1100 дней и 1,5 млн грн: ГБР объявило подозрение по делу о фиктивном зачислении в армию футболистов Прикарпатья

Футбольный клуб заручился поддержкой командира.
Сегодня, 15:24
Прикарпатье
Прикарпатье

ДБР сообщило о подозрении в деле фиктивного зачисления на военную службу футболистов и работников Прикарпатья.

Сотрудники организации выдвинули подозрение командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Следствие установило, что командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, которые являются футболистами и тренерами Прикарпатья. Все они служили лишь фиктивно и не выполняли никаких военных обязанностей.

По заявлению ДБР, эти люди "отслужили в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие обошлись бюджету почти в 1,5 млн грн – это сумма безосновательно выплаченных им средств, указано в заявлении ГБР.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Прикарпатье объявило, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ. Ранее футбольный клуб отреагировал на заявление от ГБР/

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