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Квасница: Не верилось, что мы вырвем победу

Герой матча поделился эмоциями.
Вчера, 22:38
Илья Квасница / fcruhlviv.com
Илья Квасница / fcruhlviv.com

Герой сегодняшнего дня Илья Квасница поделился эмоциями после победы над сборной Англии.

Напомним, сегодня сборная Украины U-21 победила сверстников из Англии в матче отбора на Евро-2025.

Победный гол забил игрок Руха Илья Квасница, который после матча признался, что в победу уже почти не верили.

"Невероятные эмоции, ведь это - решающий гол, который принес команде три очка, поэтому очень счастлив, что так произошло. Когда я выхожу на замену, то стараюсь сделать все что в моих силах, чтобы помочь команде.

Если честно, то не верилось, что мы вырвем победу, когда англичане сравняли счет. Но нужно всегда играть до конца и верить в собственные силы. Благодарен Валентину Рубчинскому, что он отдал мне эту передачу. Мы сыграли хорошие матчи, 6 очков за 2 поединка - хороший результат. Все сложилось так, как мы и хотели", - приводит слова игрока официальный сайт Руха.

Ранее герой другого матча Александр Караваев прокомментировал предстоящий поединок против Мальты.

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