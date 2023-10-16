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"Трудно играть через два дня на третий, но мы профессионалы": Караваев - о матче с Мальтой

Мальтийцы станут следующим соперником сборной Украины в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 21:04
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о предстоящем матче восьмого тура квалификации Евро-2024 против Мальты.

Поединок состоится во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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"Ожидания только положительные - мы понимаем, что нам нужно, какой результат. Настраиваемся только на победу. У нас есть все для восстановления, есть очень сильный медицинский штаб. Все ребята - профессионалы. Все идет по плану.

Матчи через два дня на третий всегда тяжело играть во всех аспектах - физическом и ментальном. Но мы профессионалы, прежде всего, должны сделать выводы из предыдущего поединка. Нужно понять, насколько тяжелым будет матч. Нам нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды, и все будет хорошо", - приводит слова Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты Александр Караваев

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