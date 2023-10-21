Черноморец - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 21.10.2023
В субботу, 21 октября, Черноморец примет на своем поле Минай в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.
В прошлом матче чемпионата Украины еще до международного перерыва одесский клуб уступил на выезде 0:1 Кривбассу, а закарпатская команда сыграла вничью 0:0 с Рухом.
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Поединок будет сыгран в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Минай
Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Минаем будет доступна в этой новости 21 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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