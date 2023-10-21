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Шахтер - ЛНЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 21.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:40
Шахтер - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 21 октября, Шахтер встретится с ЛНЗ в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Этот поединок станет дебютным для Дарио Срны в качестве исполняющего обязанности главного тренера "горняков". Предыдущий матч донецкого клуба в чемпионате с Зарей был перенесен, а черкасская команда в минувшем туре сыграла вничью 0:0 с Александрией.

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Матч будет сыгран во Львове на Арене Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и ЛНЗ будет доступна в этой новости 21 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины онлайн-трансляция Украинская Премьер-лига видео онлайн-трансляция ЛНЗ

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