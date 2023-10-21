Александрия - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 21.10.2023

В субботу, 21 октября, Александрия встретится на своем поле с Колосом в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины еще до международного перерыва "горожане" сыграли на выезде вничью 0:0 с ЛНЗ, а ковалевская команда дома с аналогичным счетом разошлась миром с Ворсклой.

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Матч состоится в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Колос

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Колосом будет доступна в этой новости 21 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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