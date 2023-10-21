Шахтер - ЛНЗ 3:0 обзор матча и результат игры 21.10.2023

В рамках 11-го тура чемпионата Украины Шахтер на своем поле принимал ЛНЗ.

Для "горняков" эта встреча была особенной, ведь Дарио Срна провел первую игру в качестве исполняющего обязанностей главного тренера команды.

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Уже на первых минутах Шахтер открыл счет. Сикан забил после передачи Зубкова.

В концовке встречи донецкий клуб забил еще дважды. Дубль оформил Келси.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на втором месте, набрав 21 балл. ЛНЗ располагается на 14-й строчке с 9 очками.

Статистика матча Шахтер - ЛНЗ 11-го тура чемпионата Украины

Шахтер - ЛНЗ 3:0

Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90

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