Шахтер - ЛНЗ 3:0 обзор матча и результат игры 21.10.2023
"Горняки" обыграли дебютанта лиги.
В рамках 11-го тура чемпионата Украины Шахтер на своем поле принимал ЛНЗ.
Для "горняков" эта встреча была особенной, ведь Дарио Срна провел первую игру в качестве исполняющего обязанностей главного тренера команды.
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Уже на первых минутах Шахтер открыл счет. Сикан забил после передачи Зубкова.
В концовке встречи донецкий клуб забил еще дважды. Дубль оформил Келси.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на втором месте, набрав 21 балл. ЛНЗ располагается на 14-й строчке с 9 очками.
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ 11-го тура чемпионата Украины
Шахтер - ЛНЗ 3:0
Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90
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