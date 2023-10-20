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Срна назвал причину увольнения ван Леувена из Шахтера

Новый наставник донецкого клуба дал большое интервью.
Сегодня, 12:25
Дарио Срна / fcshakhtar.com
Дарио Срна / fcshakhtar.com

Новый главный тренер Шахтера Дарио Срна прокомментировал увольнение экс-наставника клуба Патрика ван Леувена.

"Я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в Заре – до последних двух туров сражался за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и результатами привел в Шахтер. Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в Шахтере будет тяжело. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби – все они испытывали определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали".

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"Мы знали, что с начала межсезонья в Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U21, были травмы: у Судакова – сразу операция, у Степаненко – колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, оказывали поддержку, как и каждому тренеру Шахтера. Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба нам всем. Мы не могли найти способ играть в шахтерский футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем. Ему желаем всего лучшего, успехов и отличных спортивных результатов", - сказал Срна в интервью клубному ютуб-каналу.

Напомним, на данный момент Шахтер после девяти сыгранных матчей с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

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