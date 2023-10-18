Cрна - игрокам: Будет играть только тот, кто готов биться за Шахтер

Исполняющий обязанности главного тренера Шахтера Дарио Срна обратился к своим игрокам перед началом работы на новой должности.

Срна обозначил для футболистов, что играть будет только тот, кто готов биться за команду. Также специалист отметил, что он попытается наладить хорошую атмосферу в клубе и продолжит поддерживать отличные отношения со своими подопечными.

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"После сегодняшнего дня я хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я хочу и могу вам дать - это уверенность, хорошую атмосферу и свободу. Будет играть только тот, кто любит, и уважает, и готов биться за этот клуб. Я вас уверяю, три минуты кто не будет бегать - я меняю сразу.

Я не буду меняться. Я буду смеяться, я буду шутить с вами, я такой как есть - я и буду, но с сегодняшнего дня все должны понимать, что Шахтер это Шахтер. Если один не будет доволен, то у меня руки открыты, я буду принимать решения пока я здесь.

Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил месседж вчера всем. С сегодняшнего дня начнем работать", - сказал Срна в своей мотивационной речи.

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