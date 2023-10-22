Верес - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.10.2023

В воскресенье, 22 октября, Верес примет на своем поле Рух в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины еще до международного перерыва ровенская команда уступила 0:2 на выезде Днепру-1, а львовский клуб сыграл вничью 0:0 с Минаем.

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Матч будет сыгран в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Рухом будет проходить на официальном YouTube-канале Veres TV и будет доступна по спонсорской подписке, стоимость которой составляет 35 гривен.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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