Верес - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.10.2023
В воскресенье, 22 октября, Верес примет на своем поле Рух в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче чемпионата Украины еще до международного перерыва ровенская команда уступила 0:2 на выезде Днепру-1, а львовский клуб сыграл вничью 0:0 с Минаем.
Читай также: Футбол сегодня: Динамо - Днепр-1, Милан - Ювентус, матч Барселоны, поединки Бундеслиги и Лиги 1
Матч будет сыгран в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Рух
Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Рухом будет проходить на официальном YouTube-канале Veres TV и будет доступна по спонсорской подписке, стоимость которой составляет 35 гривен.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!