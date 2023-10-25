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Ворскла - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 25.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
25 октября, 14:45
Ворскла - Днепр-1: онлайн-трансляция матча / ФК Ворскла
Ворскла - Днепр-1: онлайн-трансляция матча / ФК Ворскла

В среду, 25 октября, Ворскла примет на своем поле Днепр-1 в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины полтавская команда потерпела домашнее разгромное поражение 0:3 от Полесья и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, а "спортклубовцы" обыграли на выезде со счетом 1:0 Динамо и идут на шестой позиции.

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Матч состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Днепром-1 будет доступна в этой новости 25 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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