Кривбасс - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 28.10.2023

В субботу, 28 октября, Кривбасс примет на своем поле Днепр-1 в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожская команда обыграла Металлист 1925 (3:1), а днепровский коллектив победил Ворсклу (3:2).

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Матч состоится в Кривом Роге на стадионе Металлург. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Днепром-1 будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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