Кривбасс - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 28.10.2023
В субботу, 28 октября, Кривбасс примет на своем поле Днепр-1 в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожская команда обыграла Металлист 1925 (3:1), а днепровский коллектив победил Ворсклу (3:2).
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Матч состоится в Кривом Роге на стадионе Металлург. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Днепр-1
Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Днепром-1 будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
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