Заря - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 28.10.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
В субботу, 28 октября, Заря примет Полесье в 12-м туре украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины луганский коллектив победил Оболонь (4:2), а Полесье разгромило Ворсклу (3:0).
Матч Заря - Полесье состоится в Киеве на стадионе Левый Берег. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Полесье
Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Полесьем будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 16:00 по Киеву.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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