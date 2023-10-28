Заря - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 28.10.2023

В субботу, 28 октября, Заря примет Полесье в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины луганский коллектив победил Оболонь (4:2), а Полесье разгромило Ворсклу (3:0).

Матч Заря - Полесье состоится в Киеве на стадионе Левый Берег. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Полесьем будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 16:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!