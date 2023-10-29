Минай - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 29.10.2023

В воскресенье, 29 октября, Минай примет на своем поле Верес в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины закарпатская команда потерпела поражение 0:3 от Черноморца и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, а ровенский клуб уступил со счетом 2:5 Руху и расположился на предпоследней, 15-й, позиции.

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Матч состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Верес

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Вересом будет доступна в этой новости 29 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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