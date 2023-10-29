ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 29.10.2023
В воскресенье, 29 октября, ЛНЗ встретится на своем поле с Оболонью в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасский клуб проиграл 0:3 Шахтеру и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, а киевская команда уступила 2:4 Заре и идет на десятой позиции.
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Матч состоится в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Оболонь
Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Оболонью будет доступна в этой новости 29 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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