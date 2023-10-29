Ворскла - Металлист 1925: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 29.10.2023

В воскресенье, 29 октября, Ворскла примет на своем поле Металлист 1925 в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущей игре чемпионата Украины, перенесенном матче первого тура УПЛ, полтавская команда уступила дома 2:3 Днепру-1 и на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице. Металлист 1925 в своем поединке проиграл 1:3 Кривбассу и расположился на 11-м месте.

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Матч состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 29 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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