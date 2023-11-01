Рух - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 01.11.2023

В среду, 1 ноября, Рух примет на своем поле Днепр-1 в рамках перенесенного пятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущей игре чемпионата Украины львовский коллектив дома сыграл вничью с Александрией (0:0), а спортивный клуб разгромно уступил Кривбассу (0:3).

Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Днепром-1 будет доступна в этой новости 1 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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