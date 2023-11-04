ЛНЗ - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 04.11.2023

В субботу, 4 ноября, ЛНЗ примет на своем поле Колос в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасский клуб одержал разгромную победу 3:0 над Оболонью и сейчас занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, а ковалевская команда сыграла вничью 1:1 с Динамо и идет на восьмой позиции.

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Матч состоится в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Колос

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Колосом будет доступна в этой новости 4 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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