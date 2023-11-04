"Мы были готовы ждать": Президент Динамо - о решении Луческу подать в отставку

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.

Глава киевского клуба поблагодарил румынского специалиста за работу, отметив, что у него был кредит доверия и ему были готовы дать время на построение новой команды, но тот принял решение уйти в отставку после поражения от Шахтера (0:1).

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"Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в Динамо. Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по усовершенствованию работы клубной системы. Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков - целый ряд динамовцев в сборной Украины прошли школу этого наставника.

У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которая будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках. Но это было его личное решение, и мы были вынуждены принять такую позицию главного тренера. Надеюсь, что опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень", - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера Динамо был назначен Александр Шовковский.

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