ЛНЗ - Колос 1:1 обзор и результат матча чемпионата Украины 04.11.2023

В субботу, 4 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ ЛНЗ встречался с Колосом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме зрители смогли увидеть всего один забитый мяч. Сергей Шестаков отличился на 20-й минуте игры.

Вторая половина игры также не была сильно богата на голы, однако Вадим Милько все же забил с пенальти, вырвав ничью для своей команды.

После 13-го тура ЛНЗ идет лишь десятым с 13-ю очками, а Колос находится на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

Статистика матча чемпионата Украины ЛНЗ - Колос

ЛНЗ - Колос 1:1

Голы: Шестаков, 20 - Милько, 79 пенальти

Удары: 7 - 10

Удары в створ: 2 - 2

Владение мячом: 53% - 47%

Фолы: 9 - 11

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Ковалев, Муравский, Стасюк – Рыбалка, Калюжный (Олейник, 7, Тарасенко, 82) – Савин (Наумец, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81) – Хобленко.

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич – Демченко (Тотовицкий, 61), Богданов (Милько, 69) – Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ильин (Болбат, 61).

Предупреждения: Ковалев, 38, Муравский, 71, Олейник, 80 – Богданов, 28, Емец, 69, Салабай, 89

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