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"Большая ответственность": Шовковский оценил свое назначение тренером Динамо

Украинский специалист сменил во главе команды Луческу.
Сегодня, 09:35
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Александр Шовковский прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо.

Также 48-летний экс-голкипер отдал должное предыдущему наставнику Мирче Луческу, у которого он был ассистентом.

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"Луческу всегда был признанным специалистом и легендарным тренером, и я отдаю ему должную благодарность за все его достижения и вклад не только в украинский, но и в мировой футбол. И лично благодарю его за то, что он пригласил меня в свой тренерский штаб.

Мне выпала большая честь стать наставником пусть и с приставкой и.о. в роли главного тренера моей любимой команды. Также не могу не отметить, что это стало возможным благодаря доверию и поддержке президента клуба Игоря Суркиса.

Я прекрасно понимаю, что это большая ответственность, которую я беру на себя с большим уважением. Благодарю вас всех за вашу поддержку и веру в меня. Только Киев - только победа!", - написал Шовковский в Facebook.

Ранее президент Динамо прокомментировал решение Луческу подать в отставку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский

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