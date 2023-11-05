Верес - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.11.2023
В воскресенье, 5 ноября, Верес примет на своем поле Зарю в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины ровенский клуб сыграл вничью 0:0 с Минаем и сейчас занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице УПЛ, а луганская команда уступила 0:1 Полесью и расположилась на одну строчку выше.
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Матч состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Заря
Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Зарей будет проходить на официальном YouTube-канале Veres TV и будет доступна по спонсорской подписке, стоимость которой составляет 35 гривен.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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