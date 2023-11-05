Минай - Ворскла 0:0: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Полтавчане в меньшинстве не реализовали пенальти в компенсированное время.

В воскресенье, 5 ноября, Минай принимал на своем поле Ворсклу в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Полтавская команда не смогла справиться с абсолютным аутсайдером чемпионата, хотя и имела реальную возможность вырвать победу, а закарпатцы второй матч подряд завершили нулевой ничьей.

После безголевого основного времени матча команды устроили драматичную концовку противостояния. Ворскла, оставшись в меньшинстве после удаления Александра Скляра, заработала право на пенальти за игру рукой Александра Мельника в своей штрафной. Тем не менее полтавчане этот убойный шанс взять три очка не использовали - Руслан Степанюк пробил мимо с одиннадцатиметровой отметки.

Статистика матча Минай - Ворскла 13-го тура чемпионата Украины

Минай - Ворскла 0:0

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 4 - 12

Фолы: 20 - 11

Атаки: 66 - 82

На 90+1-й минуте Степанюк не реализовал пенальти

Минай: Бандура - Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат - Петько, Ралюченко (Панасенко 74) - Гуничев (Гечев 64), Твердохлеб, Одарюк - Вишневский (Демиденко 78)

Ворскла: Исенко - Крупский, Чеснаков (Хрипчук 50), Павлюк, Пердута - Челядин (Рамирес 90+1), Скляр - Фелипе, Юрченко (Сантана 90+1), Кане - Степанюк

Предупреждения: Одарюк 34, Панасенко 79 - Челядин 13, Скляр 85

Удаление: Скляр 89 (прямая красная).

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