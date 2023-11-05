iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай - Ворскла 0:0: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Полтавчане в меньшинстве не реализовали пенальти в компенсированное время.
Сегодня, 15:18
Минай и Ворскла сыграли вничью / ФК Минай
Минай и Ворскла сыграли вничью / ФК Минай

В воскресенье, 5 ноября, Минай принимал на своем поле Ворсклу в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Полтавская команда не смогла справиться с абсолютным аутсайдером чемпионата, хотя и имела реальную возможность вырвать победу, а закарпатцы второй матч подряд завершили нулевой ничьей.

После безголевого основного времени матча команды устроили драматичную концовку противостояния. Ворскла, оставшись в меньшинстве после удаления Александра Скляра, заработала право на пенальти за игру рукой Александра Мельника в своей штрафной. Тем не менее полтавчане этот убойный шанс взять три очка не использовали - Руслан Степанюк пробил мимо с одиннадцатиметровой отметки.

Статистика матча Минай - Ворскла 13-го тура чемпионата Украины

Минай - Ворскла 0:0

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 4 - 12
Фолы: 20 - 11
Атаки: 66 - 82

На 90+1-й минуте Степанюк не реализовал пенальти

Минай: Бандура - Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат - Петько, Ралюченко (Панасенко 74) - Гуничев (Гечев 64), Твердохлеб, Одарюк - Вишневский (Демиденко 78)

Ворскла: Исенко - Крупский, Чеснаков (Хрипчук 50), Павлюк, Пердута - Челядин (Рамирес 90+1), Скляр - Фелипе, Юрченко (Сантана 90+1), Кане - Степанюк

Предупреждения: Одарюк 34, Панасенко 79 - Челядин 13, Скляр 85

Удаление: Скляр 89 (прямая красная).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Украинская Премьер-лига минай

Статьи по теме

Верес - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Верес - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
УПЛ: Ничья Миная и Ворсклы, Металлист 1925 сыграет с Черноморцем, а Верес - с Зарей УПЛ: Ничья Миная и Ворсклы, Металлист 1925 сыграет с Черноморцем, а Верес - с Зарей
Малиновский с Дженоа неудачно съездил на выезд в Кальяри Малиновский с Дженоа неудачно съездил на выезд в Кальяри
УХЛ: Тризуб обыграл Харьковских Берсерков УХЛ: Тризуб обыграл Харьковских Берсерков
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Малиновский с Дженоа неудачно съездил на выезд в Кальяри
Украина17:50
УХЛ: Тризуб обыграл Харьковских Берсерков
Европа17:41
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа17:30
Арсенал выступил с поддержкой Артеты после критики судей
НБА17:25
Тейтум сотворил историю в матче против Бруклина
Другие страны17:10
Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей
Украина17:00
Верес - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина16:54
Металлист 1925 добыл волевую победу над Черноморцем
Европа16:25
Реал хочет усилить линию обороны защитником сборной Португалии
Бокс16:20
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK