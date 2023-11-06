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Полесье - Кривбасс 1:1: обзор матча и результат игры 06.11.2023

Команды поделили очки, чему очень обрадовались Шахтер и Днепр-1.
Сегодня, 18:47
Полесье - Кривбасс / УПЛ
Полесье - Кривбасс / УПЛ

В понедельник, 6 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между Полесьем и Кривбассом.

Противостояние первых двух команд лиги получилось не самым открытым. Было заметно, как оба коллектива боялись допустить фатальную ошибку.

Под конец первого тайма гости сумели выйти вперед. Тимур Стецков одной передачей разрезал всю оборону житомирского клуба, выведя Дениса Кузыка один на один с Денисом Бойко. Игрок Кривбасса переиграл вратаря и отправил мяч в сетку ворот.

Однако судья матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за офсайда. Но после помощи VAR гол был засчитан.

В перерыве Юрий Калитвинцев заменил Дениса Янакова на Артема Козака, которому хватило менее десяти минут, чтобы восстановить паритет.

Хозяева поля убежали в контратаку, Бени Макуана перевел мяч правее на Козака, который с линии штрафной нанес точный дар в ближний угол.

За оставшееся время второго тайма команды не создали достаточное количество моментов, чтобы претендовать на победу - в итоге была зафиксирована ничья, которая играет на руку Шахтеру и Днепру-1, которые отстают от лидеров всего на пару очков.

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Статистика матча Полесье - Кривбасс 13-го тура УПЛ

Полесье - Кривбасс 1:1
Голы: Козак, 54 - Кузык, 39.

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 8 - 5
Атаки: 78 - 62

Полесье: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Танковский, Крушинский (Огиря, 75), Кушниренко - Янаков (Козак, 47), Ариэльсон (Шастал, 83), Макуана.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич (Татарков, 62 (Квабена, 81)), Задерака, Дебелко (Приходько, 62), Кузык (Близниченко, 81) - Кожушко (Устименко, 90+1).

Предупреждение: Кожушко.

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