Судаков высказался касаемо возможного перехода в Барселону

Хавбек Шахтера Георгий Судаков ответил на вопрос касаемо возможного перехода в Барселону.

"У меня нет краткосрочных ожиданий. Я очень много работаю, я игрок Шахтера и сейчас хочу выкладываться за команду. Я хочу добиться больших результатов с Шахтером.

Я не буду отрицать, что выступление в одной из пяти топ-лиг означало бы еще один шаг в моей карьере. Не знаю, предпочитаю я АПЛ или Ла Лигу, но оба турнира замечательные".

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"Хотел бы я забивать голы в футболке Барселоны? Почему нет? Все возможно", – приводит слова Судаков Sport.es.

В текущем сезоне на счету украинца два гола в семи матчах УПЛ.

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