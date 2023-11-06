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Днепр-1 - Александрия 1:0: обзор матча и результат игры 06.11.2023

Команды не могли спокойно доиграть матч почти два часа из-за воздушных тревог.
Сегодня, 21:55
Днепр-1 - Александрия / УПЛ
Днепр-1 - Александрия / УПЛ

В понедельник, 6 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Днепр-1 встречался с Александрией. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Гол форварда Александра Филлипова на 34-й минуте стал единственным в данной игре. Украинец принес своей команде третью подряд победу на домашнем стадионе.

Отметим, походу матча было несколько остановок по 20-30 минут из-за воздушных тревог ввиду взлета российского истребителя.

Таким образом после 13-ти туров Днепр-1 делит первую стручку с Кривбассом, а Александрия все еще находится в зоне вылета.

Статистика матча Днепр-1 - Александрия 13-го тура УПЛ

Днепр-1 - Александрия 1:0
Голы: Филлипов, 34

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 12 - 9
Атаки: 79 - 66

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Днепр-1

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