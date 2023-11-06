Днепр-1 - Александрия 1:0: обзор матча и результат игры 06.11.2023
В понедельник, 6 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Днепр-1 встречался с Александрией. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Гол форварда Александра Филлипова на 34-й минуте стал единственным в данной игре. Украинец принес своей команде третью подряд победу на домашнем стадионе.
Отметим, походу матча было несколько остановок по 20-30 минут из-за воздушных тревог ввиду взлета российского истребителя.
Таким образом после 13-ти туров Днепр-1 делит первую стручку с Кривбассом, а Александрия все еще находится в зоне вылета.
Статистика матча Днепр-1 - Александрия 13-го тура УПЛ
Днепр-1 - Александрия 1:0
Голы: Филлипов, 34
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 12 - 9
Атаки: 79 - 66
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