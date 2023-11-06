Рух - Оболонь 2:2: обзор матча и результат игры 06.11.2023

Команда Валерия Иващенко была близка к выездной волевой победе, но поздний гол львовского коллектива не дал этому случиться.

В понедельник, 6 ноября, программу 13-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Рух и Оболонь.

Уже на третьем минуте поединка хозяева поля вышли вперед благодаря голу в исполнении Ильи Квасницы.

Однако еще до перерыва киевляне сумели отыграться за счет гола Сергея Суханова. А после перерыва "пивовары" и вовсе вышли в лидеры, на этот раз постарался Игорь Краснопир.

Матч приближался к победе Оболони, но против этого выступил Ярослав Карабин. Форвард появился на поле на 80-й минуте и спустя всего несколько минут спас свою команду от поражения, принеся ей тем самым одно очко.

Рух занимает пятое место таблицы чемпионата Украины, заработав 21 очко. Оболонь в свою очередь продолжает занимать двенадцатую строчку, имея в активе 13 баллов.

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Статистика матча Рух - Оболонь 13-го тура УПЛ

Рух - Оболонь 2:2

Голы: Квасница, 3, Карабин, 83 - Суханов, 37, Краснопир, 49.

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 11 - 13

Атаки: 118 - 79

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Квасница, Пастух (Карабин, 80), Эдсон (Плюман, 63), Сапуга, Рунич (Таллес, 51) - Теслюк (Соломон-Отабор, 63).

Оболонь: Кичак - Лукьянчук, Карась, Дубко - Прокопенко, Слободян (Груша, 60), Черненко (Фатеев, 84), Осман - Суханов (Вовкун, 78), Косовский, Краснопир.

Предупреждения: Слюбик, Эдсон, Роман, Квасница - Прокопенко, Вовкун.

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