Луческу не исключает варианта с возвращением на россию
Спустя неделю после своей отставки с поста главного тренера киевского Динамо Мирча Луческу выдал такое, что 100% разозлит украинских фанатов.
В интервью российским СМИ 78-летний наставник заявил, что он "уважает все страны", тем самым не исключив опцию с возвращением на территорию страны-террористки, которая каждый день убивает украинцев.
"Прошло совсем немного времени с тех пор, как я ушел из клуба. Через месяц ситуация с моим будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны", - цитирует Луческу Футбол24.
Напомним, что после ухода из Динамо Мирчу Луческу связывали как с возвращением на родину, так и с баллотированием на пост президента турецкого Бешикташа.
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Луческу возглавил киевский коллектив летом 2020 года, а начиная с 2022 года он работал в Украине под постоянными обстрелами российских оккупантов.
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