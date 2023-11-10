Луческу не исключает варианта с возвращением на россию

Судя по всему, румынскому тренеру плевать, что последние два года своей работы он проводит под обстрелами страны-террористки.

Спустя неделю после своей отставки с поста главного тренера киевского Динамо Мирча Луческу выдал такое, что 100% разозлит украинских фанатов.

В интервью российским СМИ 78-летний наставник заявил, что он "уважает все страны", тем самым не исключив опцию с возвращением на территорию страны-террористки, которая каждый день убивает украинцев.

"Прошло совсем немного времени с тех пор, как я ушел из клуба. Через месяц ситуация с моим будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны", - цитирует Луческу Футбол24.

Напомним, что после ухода из Динамо Мирчу Луческу связывали как с возвращением на родину, так и с баллотированием на пост президента турецкого Бешикташа.

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Луческу возглавил киевский коллектив летом 2020 года, а начиная с 2022 года он работал в Украине под постоянными обстрелами российских оккупантов.

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