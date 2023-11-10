Заря уволит Кривенцова после поражения от Маккаби - СМИ

Луганчане станут первым клубом УПЛ, который с начала сезона-2023/24 сменил уже двух наставников.

Луганская Заря в ближайшее время объявит об отставке Валерия Кривенцова с поста главного тренера.

По информации ТаТоТаке, данное решение было принято после поражения в матче Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив со счетом 1:3.

К следующему матчу против ЛНЗ, который пройдет в рамках Украинской Премьер-лиги, "черно-белые" будут готовиться под руководством Младена Бартуловича, который в нынешнем сезоне уже успел побывать ассистентом у двух тренеров клуба.

По информации источника, Бартулович будет работать с приставкой "исполняющий обязанности" как минимум до конца первого круга чемпионата Украины.

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Напомним, что Валерий Кривенцов возглавил Зарю 9 сентября, сменив на посту Ненада Лалатовича, который был приглашен в клуб лишь минувшим летом.

Под руководством 50-летнего украинца луганский коллектив провел 11 матчей (3 победы, 3 ничьи, 5 поражений, разница голов 12:16). На данный момент Заря занимает тринадцатое место УПЛ, заработав лишь десять очков после одиннадцати сыгранных туров.

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