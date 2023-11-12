Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.11.2023

В воскресенье, 12 ноября, Шахтер сыграет с Днепром-1 в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины донецкий клуб одержал минимальную победу 1:0 над Динамо и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а днепровская команда с аналогичным счетом обыграла Александрию и расположилась на третьей строчке.

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Матч состоится во Львове на Арене Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и Днепром-1 будет доступна в этой новости 12 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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