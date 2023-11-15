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Таловеров: Не знаю, чтобы делал без Мудрика в сборной

Максим провел первую тренировку в сборной.
Сегодня, 12:22
Максим Таловеров / УАФ
Максим Таловеров / УАФ

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями о дебютной тренировке с национальной командой.

По словам украинца, он счастлив оказаться среди лучших футболистов страны.

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"Я счастлив. Было очень интересно. Суперигроки, суперполе. Что еще нужно?

Ребров лично мне ничего не говорил, но была теория, на которой он все объяснял. Все все поняли и пытались выполнять это на поле.

Если честно, то не знаю, чтобы я здесь делал без Мудрика. Михаил – фантастический мужчина, понимаете. Я очень горжусь, что у меня есть такой друг. Это суперчеловек и суперигрок.

В сборной очень теплая атмосфера, каждый пытается поддержать и подсказать. Очень счастлив находиться здесь. В сборной все на такт быстрее, поэтому я стараюсь побыстрее работать с мячом", - отметил Таловеров.

Напомним, новичок сборной Украины попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored.

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Источник: УАФ

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