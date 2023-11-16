"Маленький гений": Судаков оценил бывшего тренера Шахтера
Украинец высказался об особенностях Роберто Де Дзерби.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился мнением о бывшем тренере команды Роберто Де Дзерби.
Украинский футболист заявил, что итальянский тренер является топ-специалистом.
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"Он – очень хороший тренер, с ним было приятно работать. Он креативный и имеет много идей. Он изменил наш стиль игры, и мы называли его маленьким гением.
Но он показал, что он – большой гений. За время его работы получил много знаний о том, как двигаться на поле и контролировать мяч", - приводит слова Судакова La Gazzetta dello Sport.
Ранее Судаков рассказал, чьей игрой восхищался в детстве.
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