iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков рассказал, чьей игрой восхищался в детстве

Украинцу нравились футболисты Милана
Сегодня, 12:31
Георгий Судаков
Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями об интересе Ювентуса.

По словам Судакова, ему льстит это, но не он выберет свой следующий клуб, а клуб выберет его.

 

"Да, я знаю об этом. Я счастлив. Слежу за Ювентусом в TikTok. Но игроков выбирают клубы, а не наоборот".

Также футболист рассказал, следит ли он за итальянским футболом

"В детстве я восхищался игрой Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Я смотрю матчи Милана и Интера в еврокубках. Также игры Ювентуса, Ромы и Наполи.

Люблю смотреть матчи команд, которые играют в интересный, привлекательный футбол и владеют мячом", - сказал Судаков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Георгий Судаков

Статьи по теме

Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро
Ювентус и Милан поборятся за одноклубника Забарного Ювентус и Милан поборятся за одноклубника Забарного
Ювентус продлил контракт с игроком, который дисквалифицирован до конца сезона Ювентус продлил контракт с игроком, который дисквалифицирован до конца сезона
Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны13:05
Чемпионат мира по футболу U-17: Мали разгромила Канаду, Испания сенсационно сыграла вничью с Узбекистаном
Европа12:58
Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с трехкратным чемпионом Норвегии
Бокс12:55
"Тайсон, где ты?": Усик прибыл в Лондон на анонс боя с Фьюри
Евро-202412:32
УЕФА уменьшил количество игроков в заявке на Евро-2024
Европа12:31
Судаков рассказал, чьей игрой восхищался в детстве
Бокс12:10
Кроуфорд назвал своего следующего соперника
Европа11:59
Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро
Бокс11:44
Промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон
Украина11:21
УАФ продлила контракт с Лучи несмотря на желание клубов провести суддейскую реформу
Олимпийские виды11:20
МОК призвал страны отказаться от участия в российских Играх дружбы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK