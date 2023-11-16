Судаков рассказал, чьей игрой восхищался в детстве

Хавбек сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями об интересе Ювентуса.

По словам Судакова, ему льстит это, но не он выберет свой следующий клуб, а клуб выберет его.

"Да, я знаю об этом. Я счастлив. Слежу за Ювентусом в TikTok. Но игроков выбирают клубы, а не наоборот".

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"В детстве я восхищался игрой Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Я смотрю матчи Милана и Интера в еврокубках. Также игры Ювентуса, Ромы и Наполи.

Люблю смотреть матчи команд, которые играют в интересный, привлекательный футбол и владеют мячом", - сказал Судаков.

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