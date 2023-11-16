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Ребров в матче с Лехией отрабатывал игру в пять защитников

Стало известно, в каком составе сборная Украины сыграла против польской команды.
Вчера, 23:13
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Перед матчем с Италией национальная сборная Украины провела спарринг против польской Лехии. Поединок прошел за закрытой дверью.

Украинская Ассоциация Футбола на своем официальном сайте после встречи объявила состав, которым играла команда Сергея Реброва.

Следует отметить, что тренерский штаб дал сыграть по 30 минут всем трем голкиперам. Кроме того, первый тайм команда провела в формации 5-2-3, а в защите дебютировали Таловеров и Дубинчак.

Также по полчаса на поле провели три нападающих. Начинал матч Яремчук, затем его сменил Сикан, а заканчивал встречу Довбык.

Сборная Украины. 1-й тайм: Ризнык (Бущан, 30), Караваев, Бондарь, Матвиенко, Таловеров, Дубинчак, Сидорчук (к), Малиновский, Пихаленок (Назарина 30), Зубков, Яремчук (Сикан, 30).

Сборная Украины. 2-й тайм: Бущан (Трубин, 60), Миколенко, Забарный, Сваток, Тымчик, Назарина (Степаненко, 60), Зинченко (к), Судаков, Мудрик, Цыганков, Сикан (Довбик, 60).

Напомним, что украинцы смогли победить соперника со счётом 2:0. Открыл его Пихаленок, а увеличил Назарина, который и заменил хавбека Днепра-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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