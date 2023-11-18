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Кривбасс подписал первого португальца в истории клуба

Рафаэль Бандейра подписал трехлетний контракт.
Сегодня, 11:49
Рафаэль Бандейра / fckryvbas.com
Рафаэль Бандейра / fckryvbas.com

Кривбасс объявил о подписании Рафаэля Бандейры.

22-летний фланговый защитник пребывал в статусе свободного агента, а теперь подписал контракт с украинским клубом на три года.

Ранее Бандейра выступал за ряд португальских клубов, молодежку Ювентуса и Амьен. Кроме того у игрока есть семь матчей за молодежную сборную Португалии.

Также стоит отметить, что защитник стал пеервым португальцем в истории Кривбасса, Рафаэль будет выступать под 22-м номером.

"Очень рад присоединиться к Кривбассу. Условия тренировок и проживания - все на очень высоком уровне. Адаптация в новом клубе пройдет быстро", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Ранее также Минай объявил имя нового главного тренера.

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