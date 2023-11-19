Бандейра: Надеюсь, вскоре Украина победит в несправедливой войне

Новичок криворожского Кривбасса Рафаэль Бандейра высказался о войне Украины против российских оккупантов и террористов.

Португалец выразил надежду, что наша страна вскоре погонит "непрошенных гостей" назад на болота и мир будет установлен.

"Я слышал много об Украине. Знаю, что идет несправедливая война, которую начала россия.

Надеюсь, что вскоре ваша страна победит, и будет установлен мир", - заявил Бандейра.

Напомним, футболист перешел в Кривбасс накануне. С ним подписали контракт на три года.

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