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Бандейра: Надеюсь, вскоре Украина победит в несправедливой войне

Новичок Кривбасса желает, чтобы боевые действия поскорее прекратились.
Сегодня, 16:58
Рафаэль Бандейра / Getty Images
Рафаэль Бандейра / Getty Images

Новичок криворожского Кривбасса Рафаэль Бандейра высказался о войне Украины против российских оккупантов и террористов.

Португалец выразил надежду, что наша страна вскоре погонит "непрошенных гостей" назад на болота и мир будет установлен.

"Я слышал много об Украине. Знаю, что идет несправедливая война, которую начала россия.

Надеюсь, что вскоре ваша страна победит, и будет установлен мир", - заявил Бандейра.

Напомним, футболист перешел в Кривбасс накануне. С ним подписали контракт на три года.

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