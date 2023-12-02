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Днепр-1 - Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.12.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:35
Днепр-1 - Ворскла / СК Днепр-1
Днепр-1 - Ворскла / СК Днепр-1

В субботу, 2 декабря, Днепр-1 на своем поле примет Ворсклу в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины спортивный клуб разгромил Черноморец (5:2), а полтавский коллектив сыграл вничью с ЛНЗ (0:0).

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Матч состоится в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Ворсклой будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2 и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Днепр-1

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