Полузащитник Шахтера отказался возвращаться в Украину

Футболист Шахтера Майкон, который выступает на правах аренды за Коринтианс, не планирует возвращаться в Украину.

Как сообщает Globo, бразилец уже заявил, что не желает возвращаться в страну из-за войны с россией.

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Шахтер готов отпустить игрока, но не хочет отпускать его без компенсации. Аренда Майкона в Коринтианс истекает в конце года, а его контракт с горняками действует до 31 декабря 2025 года.

Сам футболист хотел бы остаться в Коринтианс, однако получал также предложения от других клубов.

В текущем сезоне Майкон провел 57 матчей за клуб, в которых забил три гола и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игроки Шахтера попали в символические сборные тура в Лиге чемпионов.

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